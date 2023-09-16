روسيا تسقط طائرتين مسيّرتين غرب البلاد

فلسطين اليوم

تمكنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت 16-9-2023، طائرتين مسيرتين أوكرانيتين الليلة الماضية في مقاطعتي تفير وكالوغا جنوب غربي روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "إن أنظمة الدفاع الجوي أحبطت مخططا أوكرانيا لشن هجوم بطائرتين مسيرتين على أهداف في الأراضي الروسية".

وكانت أحبطت الدفاعات الروسية الخميس هجوما أوكرانيا على سفينة الإنزال الصاروخية الروسية "ساموم" بزورق مسير في البحر الأسود.