46% من اليهود يعيشون في فلسطين وهذا عددهم حول العالم!

فلسطين اليوم

بلغت نسبة اليهود في الأراضي الفلسطينية المحتلة نحو 46% من إجمالي عددهم في العالم الذي يتخطيى الـ 15 مليوناً.

وبلغ عدد اليهود في العالم حوالي 15.7 مليون يهودي أي بزيادة قدرها حوالي 100 ألف مقارنة بالعام الماضي".

وأضافت الوكالة "اليهودية" في تقرير بمناسبة "رأس السنة العبرية" أنه بلغ عدد اليهود في الأراضي المحتلة نحو 7.2 ملايين، بينما يعيش نحو 8.5 ملايين يهودي خارجها، ومنهم نحو 6.3 ملايين في الولايات المتحدة.

وأردف التقرير: "تبلغ نسبة اليهود في الكيان الصهيوني من إجمالي يهود العالم حوالي 46 في المئة، بزيادة قدرها نصف بالمئة مقارنة بالأرقام المعدلة في العام السابق".

وبيّنت أن هذه التقديرات تشمل كل من "يعرّفون أنفسهم بأنهم يهود حسب الدين، ولا يحملون أي هوية دينية أخرى"، مضيفة أن الأرقام "لا تشمل الذين يعرفون أنفسهم بأنهم يهود جزئيا".

وأشارت إلى أن عدد الذين تنطبق عليهم متطلبات قانون العودة بصفتهم يهوداً في العالم، بما في ذلك اليهود وأفراد عائلاتهم الممتدة، يبلغ 25.5 مليون شخص.

ويسمح قانون الكيان الصهيوني لكل يهودي أو من يعتبر نفسه من أصول يهودية أن يهاجر إلى الأراضي المحتلة.