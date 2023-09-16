اندلاع حريق في ولاية جزائرية واجلاء المئات

فلسطين اليوم

اندلع حريق بإحدى الغابات بمنطقة عش الباز ببوليمات في ولاية بجاية في الجزائر، ما أدى إلى إجلاء المئات من المنطقة تفادياً لأي مخاطر على حياتهم.

وقال العقيد فدي مدير الحماية المدنية لولاية بجاية في الجزائر: "إن مصالحه سخرت رتلا متنقلا لإخماد الحريق، بالإضافة إلى أرتال دعم من الولايات المجاورة على غرار البويرة وسطيف وبرج بوعريريج".

وأشار إلى أنه "حتى الساعة لم يتم تسجيل أيّة خسائر بشرية كانت أم مادية، خاصة بعد إخلاء المناطق الآهلة بالسكان تفاديًا لأي مخاطر".

وأضاف: "نعمل رفقة الجيش الوطني الشعبي على مواجهة أي مخاطر قد تنجم عن هذا الحريق".