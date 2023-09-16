انخفاض على الدولار.. أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت 16 9 2023

الساعة 06:19 ص|16 سبتمبر 2023
انخفاض على الدولار.. أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت 16 9 2023
انخفاض على الدولار.. أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت 16 9 2023

فلسطين اليوم

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي، انخفاضاً طفيفاً مقابل الشيكل "الإسرائيلي" في تعاملات صباح اليوم السبت 16 سبتمبر 2023، إذ وصل وفق المنصات الرسمية على النحو التالي:-

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.80 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.37 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.06 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12. شيكل

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