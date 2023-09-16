حالة الطقس في فلسطين اليوم السبت 16 سبتمبر 2023

الساعة 06:12 ص|16 سبتمبر 2023
حالة الطقس في فلسطين اليوم السبت 16 سبتمبر 2023
حالة الطقس في فلسطين اليوم السبت 16 سبتمبر 2023

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم السبت 16 سبتمبر 2023، أن يكون الجو صافياً بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافياً بشكل عام ولطيفاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

كلمات دلالية

طقس فلسطين درجات الحرارة قطاع غزة فلسطين الضفة الغربية الأرصاد الجوية كم درجة الحرارة اليوم