إنقاذ 800 شخص في ليبيا جراء العاصفة "دانيال"

فلسطين اليوم

أعلن الهلال الأحمر الليبي، أمس الجمعة، أن عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم من عاصفة "دانيال" بمدن شرق ليبيا وصل إلى 800 ناج.

وقال تامر رمضان المسؤول عن عمليات المساعدة لليبيا في الصليب الأحمر، في تصريحات له: "لا يزال هناك أمل بالعثور على أحياء"، دون إعطاء حصيلة نهائية للقتلى، مؤكداً أنها "لن تكون نهائية أو دقيقة".

وكان الإعصار المتوسطي "دانيال" اجتاح الأحد الماضي عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة.

وفي أعقاب ذلك أغلقت السلطات الليبية مدينة درنة، الأكثر تضررا، حتى تتمكن فرق الإنقاذ من مواصلة البحث عن 10100 شخص ما زالوا في عداد المفقودين، بعد ارتفاع عدد القتلى إلى 11300، في حصيلة غير نهائية.

ومن جانبه، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث: "إن حجم كارثة انهيار سدين وعدد من الجسور جراء الإعصار في ليبيا، لا يزال مجهولا".

وأضاف غريفيث: "أعتقد أن المشكلة بالنسبة إلينا هي في تنسيق جهودنا مع الحكومة ومع السلطات الأخرى في شرق البلاد، ثم اكتشاف حجم الكارثة".

وأشار إلى أنه لم يتم التوصل إلى ذلك بعد، وأن مستوى الحاجات وعدد القتلى لا يزال مجهولا".