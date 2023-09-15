فلسطين اليوم

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بتعاملات صباح اليوم السبت 16 سبتمبر 2023، يبحث الكثير من الأشخاص في موقع غوغل الشهير عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بتعاملات اليوم، لا سيما في ظل ازدياد التكهنات حول مصير اتفاق صندوق النقد الدولي الموقع في أبريل/ نيسان 2022.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بتعاملات صباح اليوم السبت 16 سبتمبر 2023

وشهد سعر صرف الدولار استقراراً مقابل الليرة اللبنانية بالتعاملات الصباحية اليوم السبت 16 سبتمبر 2023، ويرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" في هذه المقالة سعر الدولار في لبنان كما جاء في تعاملات اليوم.

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم 89 ألف ليرة للشراء و89.500 ألف ليرة للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني 15,031.000 مقابل الليرة اللبنانية.