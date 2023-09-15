فلسطين اليوم- وكالات

اتحاد الجزائر بطلا لكأس السوبر الأفريقي 2023 لأول مرة في تاريخه تًوج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بطلا لكأس السوبر الأفريقي 2023 للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه بهدف دون رد على الأهلي المصري.

والتقى الفريقان على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمحافظة الطائف في المملكة العربية السعودية، على هامش انطلاقة الموسم القاري في أفريقيا.

واستحوذ الأهلي على مجريات ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى حامل لقب الكونفدرالية، الذي استبسل لاعبوه بشكل تام في الزود عن مرماه.

وسجل فريق اتحاد العاصمة هدف الفوز من ضربة جزاء، احتسبت بعد العودة إلى تقنية الفيديو، بأقدام المدافع والقائد زين الدين بلعايد في الدقيقة 42.

وحاول لاعبو الأهلي العودة إلى المباراة ولكن دون جدوى، ليُطلق حكم الساحة صافرة النهاية مُعلنا تتويج اتحاد الجزائر باللقب للمرة الأولى في تاريخه.