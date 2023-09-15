فلسطين اليوم- وكالات

سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت 16 سبتمبر 2023 يبحث المصريون بشكل يومي عن اسعار الذهب عيار 21 مقابل الجنيه المصري، ويعتبر الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً في مصر، ويوضح لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" في هذه المقالة أسعار الذهب عيار 21 كما جاءت بتعاملات اليوم السبت 16-9-2023.

سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت 16 سبتمبر 2023

شهدت اسعار الذهب تراجعاً طفيفاً في مصر اليوم السبت 16 سبتمبر 2023، مع ترقب الأسواق العالمية وأسعار الفائدة محلياً خلال الأيام المقبلة.

ويتابع المصريون تحركات أسعار الذهب بشكل يومي باعتباره الملاذ الآمن في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وتختلف أسعار الذهب في مصر وفقا لأسعار المصنعية المعلنة من بعض تجار الذهب والتى تبدأ بين 60 جنيها و180 جنيهاً على حسب حجم المشغولات في الذهب وسعر الغرام، وقد تصل إلى 200 جنيه في بعض الأنواع في الغرام الواحد.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن وسجل سعر غرام الذهب اليوم في مصر، عيار 21 نحو 2180 جنيهاً للبيع و2190 جنيها للشراء مقابل 2200 جنيه للشراء و2190 جنيها للبيع أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 تراجعاً طفيفاً إلى 2491 جنيها للبيع و2503 جنيهات للشراء مقابل 2503 جنيهات للبيع و2514 جنيها للشراء أمس وفقا لمنصة غولد برايس توداي.

وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 1869 جنيهاً للبيع و1877 جنيهاً للشراء مقابل 1886 جنيهاً للشراء و1877 جنيهاً للبيع أمس.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

أما عن سعر الجنيه الذهب في مصر فسجل حوالي 17440 جنيها للبيع و17520 جنيها للشراء.



