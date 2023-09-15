فلسطين اليوم- وكالات

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. يترقب طلاب الثانوية العامة الدورين الأول والثاني موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للجامعات والمعاهد الحكومية بمختلف المحافظات؛ ليبدأوا تجهيز أوراقهم للالتحاق بالكلية أو المعهد الواقع عليه الاختيار.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ويعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 إيذانا بانتهاء جميع مراحل تنسيق الجامعات للعام الدراسي 2023-2024، وبدء إجراءات تقديم أوراق الطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد 2023- 2024، ومن المتوقع ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث انهى الطلاب تسجيل الرغبات بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2023 يوم الاثنين 11 سبتمبر الجاري.

متي نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ويواصل مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد أعمال فحص وتحليل رغبات الطلاب وفقا للحدود الدنيا المعلن عنها من جانب الوزارة استعدادًا لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدورين الأول والثاني من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 (تظهر خلال ساعات)

ووفقًا لما أعلنته وزارة التعليم العالى والبحث العلمى يمكن لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 فور الإعلان عنها، الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني وإتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من هنا

اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة

اختيار الطالب نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تحديد مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب

كتابة رقم الجلوس والرقم السري

إدخال الرقم التأكيدي والضغط على الخطوة الثانية

تظهر أمام الطالب/ة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وكان طلاب الثانوية العامة الناجحين بامتحانات الدور الأول بدأوا تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحين ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2023، يوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس 2023، واستمرت حتي يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر 2023.

وتم استئناف تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، حيث تم تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني يوم السبت 9 سبتمبر، واستمرت حتي الاثنين 11 من الشهر ذاته.

هل ظهرت نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ومن المنتظر بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، فتح مرحلة تقليل الاغتراب، لطلاب المرحلة عبر موقع التنسيق الإلكتروني لتلقي رغباتهم في تقليل الاغتراب 2023 .