فلسطين اليوم

بث مباشر مباراة الأهلي المصري والاتحاد الجزائري في كأس السوبر الإفريقي على قناة SSC SPORT 3 HD، تنطلق بعد قليل من الآن مباراة السوبرالأفريقي، حيث سيلتقي النادي الأهلي المصري مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري في استاد مدينة الملك فهد الدولي بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية، وتقام المباراة في الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة 15-9-2023، ويسعى الفريقان إلى التتويج بلقب السوبر الأفريقي، وبالتحديد النادي الأهلي الذي يسعى للحصول على اللقب التاسع في تاريخه.

وفي هذا الإطار يوضح لكم فريق وكالة فلسطين اليوم في هذه المقالة تفاصيل بث مباشر مباراة السوبر الإفريقي بين النادي الأهلي واتحاد الجزائر، وذلك بسبب ارتفاع عمليات البحث على جوجل الشهير من قبل الالاف من الأشخاص من متعددي الجنسيات، لدلك نوضح لكم كل التفاصيل المتعلقة بمباراة كأس السوبر الافريقي بين النادي الأهلي واتحاد الجزائر.

بث مباشر مباراة الأهلي المصري والاتحاد الجزائري في كأس السوبر الإفريقي على قناة SSC SPORT 3 HD

في استاد مدينة الملك فهد الدولي بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية، وتقام المباراة في الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة 15-9-2023، ويسعى الفريقان إلى التتويج بلقب السوبر الأفريقي، وبالتحديد النادي الأهلي الذي يسعى للحصول على اللقب التاسع في تاريخه.





وسيتم بث مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة على قناة SSC SPORT 3 HD بصوت المعلق عبدالله الحربي، أو عبر قنوات بي إن سبورت بصوت المعلق عصام الشوالي.

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الأهلي يسعى للقب التاسع

الأهلي هو النادي الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الأفريقي على مر التاريخ، حقق الفريق هذا اللقب في 8 مناسبات سابقة، مما يعكس سمعته وقوته في المنافسات القارية، وقد خسر الأهلي اللقب مرتين فقط، الأولى كانت أمام الزمالك في جنوب أفريقيا في عام 1994، والثانية كانت أمام وفاق سطيف في عام 2015، ويأتي الزمالك في المركز الثاني بعد الأهلي بعد أن حقق اللقب 4 مرات، أما فريق مازيمبي الكونغولي فيحتل المركز الثالث بثلاثة ألقاب، وبعده يأتي النجم الساحلي التونسي والرجاء المغربي وإنيمبا النيجيري بلقبين لكل فريق على التوالي.

مباراة الأهلي وإتحاد العاصمة

يشارك الأهلي في مباراة السوبر الأفريقي بصفته حاملًا لقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي، وحقق الأهلي هذا اللقب على حساب الوداد المغربي في مباراة مثيرة، أما اتحاد العاصمة، فهو يشارك في المباراة بصفته حاملًا لقب كأس الكونفدرالية، تُوج اتحاد العاصمة بهذا اللقب بعد فوزه على يانج أفريكانز التنزاني في المباراة النهائية للكأس.

تشكيلة اتحاد العاصمة لمواجهة الأهلي

في حراسة المرمى: أسامة بن بوط.

في الدفاع: زين الدين بلعيد – حسين دهيري – نبيل لعمارة – سعدي رضواني.

في الوسط: أسامة شيتة – براهيم بن زازا – سيكو كوناتي.

في خط الهجوم: خالد بوسليو – إسماعيل بلقاسمي – نور الإسلام فتوحي.

تشكيلة الأهلي لمباراة اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – علي معلول.

الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – إمام عاشور – رضا سليم – بيرسي تاو.

الهجوم: محمود كهربا.

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