الاحتلال يقصف مرصداً للمقاومة شرق غزة

فلسطين اليوم- غزة

قصفت قوات الاحتلال مساء اليوم الجمعة مرصداً للمقاومة الفلسطينية قرب موقع ملكة شرق مدينة غزة بثلاثة صواريخ

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن طائرة للجيش أغارت على نقطة عسكرية بالقرب من السياج الأمني مع قطاع غزة

وأفادت مصادر صحفية بأن طائرات الاحتلال استهدفت نقطة للضبط الميداني قرب شارع "جكر" بمنطقة ملكة بثلاث صواريخ أحدهم استهدف المرصد بشكل مباشر، مشيرا إلى نقل إصابة برضوض إلى المشفى.