الاعلام الحكومي يدين استهداف الاحتلال للصحفيين شرق غزة

فلسطين اليوم- غزة

أدان المكتب الإعلامي الحكومي مساء اليوم الجمعة استهداف الاحتلال للمواطنين والزملاء الصحفيين خلال فعاليات الشباب الثائر في جمعة شهداء الدفاع عن الأسرى شرق قطاع غزة، ما أسفر عن إصابة تسعة من الشبان بإصابات مختلفة من بينهم الزميل الصحفي أشرف أبو عمرة، الذي أصيب بشكل مباشر في يده اليمنى، ويتلقى العلاج حاليا بمجمع ناصر الطبي.

وأوضح المكتب الاعلامي في تصريح له أن قوات الاحتلال تعمدت استهداف الصحفيين رغم تواجدهم في مكان يبعد عن تجمع الشبان المتظاهرين، ووضوح الشارات التمييزية التي تدل على كونهم صحفيين؛ في سلوك بات مألوفًا لدى جنود الاحتلال باعتبار الصحفيين بالنسبة لهم هدفا مشروعا، مثلما كان عليه الحال خلال العدوان على غزة أو اقتحام مدن الضفة.

وأشار الى أن الصمت من المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم والموقف السلبي من المنظمات المدافعة عن حقوق الصحفيين، هي ما يشجع الاحتلال وجنوده وقادته على المضي بهذا الصلف والعنجهية، نظرًا لإدراكه أنه لن يسأل عن هذه الجرائم، ولكن هذا الواقع لن يمنعنا من مواصلة السعي لجعل المحتل يدفع ثمن هذه الجرائم.