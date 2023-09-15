"آبل" تجري تحديثا لـ"آيفون 12" لوقف حظر بيعه في فرنسا

فلسطين اليوم- وكالات

ستجري شركة "آبل" تحديثا لهاتفها "آيفون 12" في فرنسا ليصبح مطابقا للمعايير الأوروبية في ما يخص مستويات انبعاث الموجات، لتوقف السلطات الفرنسية تاليا قرار حظر بيع هذا الهاتف في فرنسا، على ما أفادت الشركة التكنولوجية الكبرى ووزير الشؤون الرقمية الفرنسي الجمعة.

وقال الوزير الفرنسي، جان نويل بارو، في بيان "بعد إجراء مناقشات ونزولا عند طلب الهيئة الوطنية للترددات، أكدت ’آبل’ أنها ستجري في الأيام المقبلة تحديثا على هاتفها آيفون 12".

وقال متحدث باسم "آبل" في بيان آخر "سنصدر تحديثا للبرمجية الخاصة بالمستخدمين الفرنسيين حتى يصبح الهاتف مطابقا للبروتوكول الذي تعتمده السلطات التنظيمية الفرنسية"، مضيفا "نتطلع لاستمرار توافر آيفون 12 في فرنسا".

وكانت الهيئة الوطنية للترددات قد أعلنت الثلاثاء سحب هواتف "آيفون 12" مؤقتا من الأسواق الفرنسية، بسبب تجاوز هذه الأجهزة التي طرحتها "آبل" عام 2020 الحدود القصوى للموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة منها والتي يمتصها جسم الإنسان.

وعمليا، يتجاوز "آيفون 12" بمقدار 1,74 واط لكل كيلوغرام قيمة الحد التنظيمي المقابلة للطاقة التي يمكن أن يمتصها جسم الإنسان عند حمل الهاتف في اليد.

وفي عدد كبير من الحالات المماثلة، تُقدِم الشركات المصنعة على تحديث أجهزتها، لكنّ "آبل" لم تقم بهذه الخطوة وواجهت هذا الإجراء للمرة الأولى.

ولدى الشركة الأميركية مهلة 15 يوما لاقتراح تدابير تصحيحية.

وأكد بارو أنّ "الهيئة الوطنية للترددات تستعد لاختبار هذا التحديث سريعا". وفي حال لم يكن ممتثلا للقواعد الفرنسية، فسيأمر الوزير بسحب أجهزة "آيفون 12" المتداولة.