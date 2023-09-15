بالفيديو المحرر عواودة لـ فلسطين اليوم: الأسرى يتوحدون لمواجهة الهجمة المسعورة التي يشنها بن غفير

فلسطين اليوم- خاص

وجه الأسير المحرر خليل عواودة اليوم الجمعة رسالة لشعبنا وللأسرى في سجون الاحتلال، فور الإفراج عنه من سجون الاحتلال اليوم الجمعة.

وقال الأسير المحرر عواودة لـ "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" :" نستحضر الشهداء العظام، الذين ما زالت اجسادهم محتجزة لدى أزقة القيد، الشيخ خضرعدنان، وناصر ابو حميد وثلة من الشهداء الذين بالرغم من انهم اجساد الا ان الاحتلال يحتجز جثامينهم".

وأضاف: "الشهداء هم طريق التحرير، وأن الاسرى الاماجد يتوحدون ي هذه الايام كما لم يكونوا من قبل، في ظل الهجمة المسعورة على الاسرى بقيادة المتطرف ايتمار بن غفير، يتحد الاسرى من كل الفصائل في خندق واحد صفا واحدا للتصدي لهذه الهجمة المسعورة على الاسرى".

وأفرجت قوات الاحتلال اليوم الجمعة، عن الأسير المجاهد خليل محمد عواودة (41 عاماً) من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة إذنا بمحافظة الخليل بعد اعتقال دام لـ21 شهراً.

والأسير عواودة أسير سابق لدى الاحتلال أمضى ما مجموعه 12 عاماً، 6 أعوام منها في الاعتقال الإداري وحافظ لكتاب الله، كما خاض إضرابًا مفتوحاً عن الطعام بتاريخ 3 مارس عام 2022م رفضًا لاعتقاله الإداري والذي استمر لـ 172 يوماً.

وتعرض خلال فترة اعتقاله الأخيرة لإجراءات تعسفية مارستها إدارة سجون الاحتلال بحقه، مما أدى إلى معاناته من تقيؤ شديد مصحوب بالدم وفقدان القدرة على الحركة وهزل عام وضعف في النظر.