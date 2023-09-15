مصرع طفل وإصابة آخر بحادث دهس شمال طولكرم

فلسطين اليوم

لقي طفل (8 سنوات)، اليوم الجمعة، مصرعه وإصابة طفل آخر نتيجة تعرضه لحادث دعس في ضاحية شويكة شمال طولكرم.

وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، أن حادث سير دعس وقع في ضاحية شويكة شمال طولكرم من قبل مركبة نتج عنه تعرض الطفل للدعس وهو يقود دراجة هوائية وتم نقله للمشفى وأعلن الأطباء عن وفاته كما وأصيب طفل آخر.

وأضاف ارزيقات، بأنه قد تم توقيف السائق المتسبب بالحادث وإبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

وناشد ارزيقات، المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالمكان المخصص عند قيادة الدرجات الهوائية، والالتزام والانتباه عند عبور الشارع.