الجهاد تنظم وقفة إسنادية للقيادي خلف في جنين

فلسطين اليوم

نظمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والقوى الوطنية والإسلامية وقفة تضامنية دعماً وإسناداً للأسير القيادي سلطان خلف المضرب عن الطعام رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري، وذلك اليوم بعد صلاة الجمعة أمام المسجد الشرقي في بلدة برقين بمحافظة جنين.

وشارك في الوقفة العشرات من أبناء شعبنا وعوائل الأسرى وعدداً من قادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي وشخصيات وطنية وقيادات فصائلية، رفعوا خلالها صور الأسيرين سلطان خلف وكايد الفسفوس المضربين عن الطعام، ورددوا شعارات داعمة لصمودهم والمطالبة بالعمل على الإفراج الفوري عنهما وإنهاء معاناتهما.

وقال القيادي المحرر نصر العمور، إن هذه الوقفة لمساندة أحد أبطال معركة الأمعاء الخاوية والذي خاض عام 2019م إضراباً عن الطعام انتزع به حريته رغم أنف السجان، رغم معاناته الشديدة من المرض.

وأضاف القيادي العمور أن الأسير سلطان تشهد له ميادين الحرية والكرامة، حيث كان مشاركاً دائماً في استقبال الأسرى والفعاليات التضامنية وزيارة عوائل الشهداء برفقة الشهيد الشيخ خضر عدنان والأسير الشيخ ماهر الأخرس.

ودعا العمور جماهير شعبنا إلى الخروج نصرة لأسرانا في سجون الاحتلال وخاصة المضربين عن الطعام حتى انتزاع حريتهم، سائلاً المولى عز وجل أن يكتب لهم النصر في معركتهم ضد السجان المجرم.

من جهتها، أكدت عائلة الأسير القائد سلطان خلف أنه دخل في مرحلة صعبة من الإضراب، وعلى الرغم من الألم والأوجاع إلا أنه مستمر في معركته ضد الاعتقال الإداري الجائر، حتى نيل حريته بإذن الله.

وقالت زوجة الأسير سلطان، إن زوجها نقل إلى المستشفى عقب تعرضه لنوبة قلبية شديدة، مشيرة إلى إصابته بالعديد من الأمراض نتيجة اعتقالاته السابقة، والتي تدهورت حالياً ما أفقده القدرة على الحركة والكلام.

وبعثت زوجة خلف برسالتها: "عار علينا خذلان أسرانا، ويجب أن نتحرك بشكل عاجل لنصرتهم كي لا يستشهد أسير آخر بعد الشهيد خضر عدنان، وضرورة نصرتهم وإسنادهم حتى نيل حريتهم.

يذكر أن الأسير القائد سلطان خلف من برقين بجنين يواصل إضرابه لليوم الـ44 على التوالي، والأسير كايد الفسفوس من دورا بالخليل لليوم 44 على التوالي، فيما علق القيادي ماهر الأخرس إضرابه الذي استمر 23 يوماً.