مواصفات وسعر ساعة Apple Watch Series 9 وUltra 2
مواصفات وسعر ساعة Apple Watch Series 9 وUltra 2، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، المعلومات الكاملة عن الساعة المنتظرة من قبل عشاق التكنولوجيا، خاصة من المحبين لاصدارات الساعات من شركة ابل المميزة، حيث أعلنت شركة Apple عن مجموعتها الجديدة من سلسلة هواتف آيفون 15 المزودة بمنفذ USB-C للشحن، وأيضا الجيل التاسع من ساعة Apple Watch Series 9 الذكية، والجيل الثاني من ساعتها Apple Watch Ultra 2.
وقال مدير شركة آبل تيم كوك في مسرح ستيف جوبز بمقرها الرئيسي في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا: “إن الشركة ستعلن عن الحدث الجديد حول المنتجين الأساسيين، وهما هواتف آيفون وساعات ابل المنتظرة”.
وقام كوك بالكشف عن المزايا التي تتمتع بها ساعة Apple Watch Series 9، وأيضا ما تضمه ساعة Apple Watch Ultra 2، وفي الوقت الأخير من الحدث أعلنت الشركة عن هواتفها الآيفون المميزة iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، وتتميز تلك الأجهزة من ناحية تصميمها التيتانيوم عالي الجودة.
وبحسب ما تبين لنا أن الساعة الذكية تعتبر أول منتج محايد للكربون، وأيضا تتميز بتحديثات جديدة في التصميم والطاقة النظيفة إلى انخفاض كبير في انبعاثات المنتجات بنسبة تزيد عن 75% لكل ساعة.
ويتم تشغيل ساعات آبل الحديثة بنظام watchOS 10، والذي يحتوي على العديد من تطبيقات التصميم الجديدة مع ميزة Smart Stack، وأيضا تضم الادوات الخاصة في دعم الصحة النفسية.
من أهم مميزات ساعة Apple Watch Series 9 أنها تأتي بشاشة OLED ريتنا مع تكنولوجيا LTPO، والتي تعمل ضمن ميزة التشغيل الدائم، وتتمتع بسطوع أكبر واكثر من الإصدار السابق، وتصل درجة سطوعها حتى 2000 شمعة/ المتر المربع، والتي تبلغ ضعف المعدل في ساعة Series 8، وذلك يمنح المستخدم سهولة قراءة النصوص في ضوء الشمس الساطع.
ويبلغ انخفاض سطوع الشاشة في الغرف المظلمة أو في الصباح الباكر بمعدل شمعة واحدة / المتر المربع فقط، وذلك لعدم ازعاج الأشخاص القريبين منها.
وتمنح ساعة Apple Watch Series 9 المستخدم امكانية تنفيذ الاجراءات بسرعة دون الحاجة الى لمس الشاشة بشكل مباشر, وذلك عن طريق الإيماءة الحديثة التي توفرها ابل، وهي إيماءة الضغط مرتين بالسبابة والابهام معا باستخدام اليد التي عليها الساعة.
ويمكن استخدام تلك الإيماءة في أي تطبيق لإيقاف احد المؤقتات أو تشغيل الموسيقى وايقافها، وأيضا الرد على المكالمات أو انهائها، وذلك بالضغط مرتين على الزر الرئيسي في التطبيقات.
تأتي ساعة Apple Watch Series 9 بمقاسين 41 مم و45 مم، وأيضا تتميز بإرقى الالوان وهي سماء الليل وضوء النجوم، والفضي والأحمر، وتحتوي على اطار من الألمنيوم بلون وردي.
وتوجد العديد من الاطارات الأخرى من الستانلس ستيل باللون الذهبي، وأيضا الرصاصي الداكن والفضي.
وتحتوي الساعة على عدة تشكيلات محايدة كربونيا، وبالمعنى الأصح ان أي ساعة تتضمن اطار من الألمنيوم مع حزام Loop رياضي جديد هي محايدة كربونيًا.
تبلغ سعر ساعة Apple Watch Series 9 ما يقارب 399 دولارًا، وأنه يمكن لاي شخص ان يقوم بحجزها ابتداءً من اليوم، وسيتم إعلانها للبيع في الاسواق في 22 سبتمر.
مواصفات ساعة Apple Watch Ultra 2
يوجد تشابه تام بين ساعة Apple Watch Ultra 2 و Apple Watch Series 9 من حيث العديد من المواصفات، وهي الشاشة ذات السطوع العالي، والعمل بشريحة S9 الحديثة، وأيضا يمكن تشغيل المساعد الصوتي Siri في الساعة، وبالإضافة الى ميزة العثور على هاتف ايفون 15 من خلال شريحة النطاق العريض للغاية U2، ويمكن استخدام ايماءة الضغط المزدوج بأصابعك لتنفيذ الإجراءات بسرعة دون الحاجة الى لمس الشاشة بشكل مباشر.
ولكن توجد بعض الاختلافات البسيطة بينهم من حيث مقاس الشاشة ودرجة السطوع، وأيضا البطارية التي تدوم أطول فترة، وبالمعنى الاصح ان ساعة Apple Watch Ultra 2 تحتوي على شاشة كبيرة تصل درجة سطوعها 3000 شمعة / المتر المربع.
تعد محايدة كربونيا مع أحزمة Loop ترايل وLoop ألباين الجديدة، وتحتوي على العديد من الألوان المميزة لأحزمة Loop ألباين وهي النيلي والأزرق والزيتوني، وأحزمة Loop ترايل البرتقالي، وأيضا البيج والأخضر, والرمادي والازرق، والأسود، وأحزمة المحيط البرتقالي والزرق.
يبلغ سعر ساعة Apple Watch Ultra 2 ما يقارب 799 دولارًا، وأعلنت الشركة انها متاحة للحجز ابتداءً من اليوم، وسيتم وضعها للبيع في السوق في 22 سبتمبر.
المهندس تيك