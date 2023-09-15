فلسطين اليوم

مواصفات وسعر ساعة Apple Watch Series 9 وUltra 2، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، المعلومات الكاملة عن الساعة المنتظرة من قبل عشاق التكنولوجيا، خاصة من المحبين لاصدارات الساعات من شركة ابل المميزة، حيث أعلنت شركة Apple عن مجموعتها الجديدة من سلسلة هواتف آيفون 15 المزودة بمنفذ USB-C للشحن، وأيضا الجيل التاسع من ساعة Apple Watch Series 9 الذكية، والجيل الثاني من ساعتها Apple Watch Ultra 2.

وقال مدير شركة آبل تيم كوك في مسرح ستيف جوبز بمقرها الرئيسي في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا: “إن الشركة ستعلن عن الحدث الجديد حول المنتجين الأساسيين، وهما هواتف آيفون وساعات ابل المنتظرة”.

وقام كوك بالكشف عن المزايا التي تتمتع بها ساعة Apple Watch Series 9، وأيضا ما تضمه ساعة Apple Watch Ultra 2، وفي الوقت الأخير من الحدث أعلنت الشركة عن هواتفها الآيفون المميزة iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، وتتميز تلك الأجهزة من ناحية تصميمها التيتانيوم عالي الجودة.

وبحسب ما تبين لنا أن الساعة الذكية تعتبر أول منتج محايد للكربون، وأيضا تتميز بتحديثات جديدة في التصميم والطاقة النظيفة إلى انخفاض كبير في انبعاثات المنتجات بنسبة تزيد عن 75% لكل ساعة.

ويتم تشغيل ساعات آبل الحديثة بنظام watchOS 10، والذي يحتوي على العديد من تطبيقات التصميم الجديدة مع ميزة Smart Stack، وأيضا تضم الادوات الخاصة في دعم الصحة النفسية.

مواصفات ساعة Apple Watch Series 9

تحتوي ساعة Apple Watch Series 9 على شريحة “S9” الحديثة، والتي تتميز بقوة الأداء بشكل كبير مقارنة بالأجيال السابقة.

تتضمن شريحة S9 وحدة المعالجة المركزية التي تحتوي على 5.6 مليارات ترانزستور – أي أكثر بنسبة 60% من شريحة S8 السابقة التي تبلغ من العمر أربع سنوات، وأيضا وحدة معالجة الرسومات بشكل أسرع بنسبة 30%.

إن الشريحة تعمل بنفس تقنية شريحة A15 Bionic, والتي ظهرت لاول مرة في iPhone 13.

يصل عمر البطارية إلى 18 ساعة، وبالتاكيد ذلك بفضل الكفاءة التي تتمتع بها شريحة S9 بنظام دوائر متكاملة، والتي تم تجميعها SiP في استهلاك الطاقة.

يعمل المحرك العصبي الرباعي النوى في شريحة S9 مع وظائف التعلم الآلي بسرعة تصل الى ضعف سرعة شريحة S8، وأيضا يتضمن معالجة طلبات Siri في الساعة للحصول على استجابات بشكل أسرع.

معالجة طلبات Siri في ساعة Apple Watch Series 9 لأول مرة، وأما بالنسبة الى الطلبات التي لا تحتاج الانترنت مثل ضبط أحد المنبهات أو بدء تمرين تعمل على زيادة سرعة الردود ودقتها

يزيد المحرك العصبي من دقة الإملاء بمعدل 25% مقارنة باصدار Apple Watch Series 8.

وتعمل شريحة S9 ضمن الإصدار الجديد من شريحة آبل اللاسلكية ذات النطاق العريض U2، وبالمعنى الأصح انها تمنح الشريحة الوعي المكاني, وذلك يسمح لساعة Apple Watch Series 9 باكتشاف موقع الأجهزة القريبة والتي تعمل بنفس التقنية.

يمكن العثور على موقع الساعة في حال اختفائها عبر ميزة Find My.

هل شاشة ساعة آبل تتغير؟

من أهم مميزات ساعة Apple Watch Series 9 أنها تأتي بشاشة OLED ريتنا مع تكنولوجيا LTPO، والتي تعمل ضمن ميزة التشغيل الدائم، وتتمتع بسطوع أكبر واكثر من الإصدار السابق، وتصل درجة سطوعها حتى 2000 شمعة/ المتر المربع، والتي تبلغ ضعف المعدل في ساعة Series 8، وذلك يمنح المستخدم سهولة قراءة النصوص في ضوء الشمس الساطع.

ويبلغ انخفاض سطوع الشاشة في الغرف المظلمة أو في الصباح الباكر بمعدل شمعة واحدة / المتر المربع فقط، وذلك لعدم ازعاج الأشخاص القريبين منها.

وتمنح ساعة Apple Watch Series 9 المستخدم امكانية تنفيذ الاجراءات بسرعة دون الحاجة الى لمس الشاشة بشكل مباشر, وذلك عن طريق الإيماءة الحديثة التي توفرها ابل، وهي إيماءة الضغط مرتين بالسبابة والابهام معا باستخدام اليد التي عليها الساعة.

ويمكن استخدام تلك الإيماءة في أي تطبيق لإيقاف احد المؤقتات أو تشغيل الموسيقى وايقافها، وأيضا الرد على المكالمات أو انهائها، وذلك بالضغط مرتين على الزر الرئيسي في التطبيقات.

الكشف لأول مرة عن ميزة ساعة آبل المحايدة كربونيا

تأتي ساعة Apple Watch Series 9 بمقاسين 41 مم و45 مم، وأيضا تتميز بإرقى الالوان وهي سماء الليل وضوء النجوم، والفضي والأحمر، وتحتوي على اطار من الألمنيوم بلون وردي.

وتوجد العديد من الاطارات الأخرى من الستانلس ستيل باللون الذهبي، وأيضا الرصاصي الداكن والفضي.

وتحتوي الساعة على عدة تشكيلات محايدة كربونيا، وبالمعنى الأصح ان أي ساعة تتضمن اطار من الألمنيوم مع حزام Loop رياضي جديد هي محايدة كربونيًا.

سعر ساعة Apple Watch Series 9 بالدولار؟

تبلغ سعر ساعة Apple Watch Series 9 ما يقارب 399 دولارًا، وأنه يمكن لاي شخص ان يقوم بحجزها ابتداءً من اليوم، وسيتم إعلانها للبيع في الاسواق في 22 سبتمر.

مواصفات ساعة Apple Watch Ultra 2

ساعة Apple Watch Series 9

يوجد تشابه تام بين ساعة Apple Watch Ultra 2 و Apple Watch Series 9 من حيث العديد من المواصفات، وهي الشاشة ذات السطوع العالي، والعمل بشريحة S9 الحديثة، وأيضا يمكن تشغيل المساعد الصوتي Siri في الساعة، وبالإضافة الى ميزة العثور على هاتف ايفون 15 من خلال شريحة النطاق العريض للغاية U2، ويمكن استخدام ايماءة الضغط المزدوج بأصابعك لتنفيذ الإجراءات بسرعة دون الحاجة الى لمس الشاشة بشكل مباشر.

ولكن توجد بعض الاختلافات البسيطة بينهم من حيث مقاس الشاشة ودرجة السطوع، وأيضا البطارية التي تدوم أطول فترة، وبالمعنى الاصح ان ساعة Apple Watch Ultra 2 تحتوي على شاشة كبيرة تصل درجة سطوعها 3000 شمعة / المتر المربع.

مميزات ساعة Apple Watch Series 9

تتميز باحتوائها على أكثر شاشة سطوعا على الاطلاق من آبل, وذلك يعني انها تزيد من درجة وضوحها في اشعة الشمس الساطعة.

تضم بطارية محسنة تدوم حتى 36 ساعة أثناء الاستخدام العادي، و72 ساعة في وضع الطاقة المنخفضة.

دعمها نطاق ارتفاع موسع، وامكانيات متقدمة للرياضيات المائية

تصميمها وفق تحملها للظروف القاسية, وتم اختبارها على اكبر مجموعة من الارتفاعات مقارنة باي منتج من آبل ، وذلك بدءا من 500 متر تحت مستوى سطح البحر لاستكشاف أكثر الأودية انخفاضا، وحتى 9000 متر للوصول الى قمم الجبال الشاهقة على مستوى العالم.

تبلغ مقاس ساعة Apple Watch Ultra 2 حوالي 49 مم

تعد محايدة كربونيا مع أحزمة Loop ترايل وLoop ألباين الجديدة، وتحتوي على العديد من الألوان المميزة لأحزمة Loop ألباين وهي النيلي والأزرق والزيتوني، وأحزمة Loop ترايل البرتقالي، وأيضا البيج والأخضر, والرمادي والازرق، والأسود، وأحزمة المحيط البرتقالي والزرق.

سعر ساعة Apple Watch Ultra 2 ؟

يبلغ سعر ساعة Apple Watch Ultra 2 ما يقارب 799 دولارًا، وأعلنت الشركة انها متاحة للحجز ابتداءً من اليوم، وسيتم وضعها للبيع في السوق في 22 سبتمبر.

المهندس تيك