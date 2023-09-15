بالفيديو عدد من الإصابات على حدود غزة بينهم الزميل الصحفي أشرف أبو عمرة

فلسطين اليوم

أفادت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الجمعة، وصول 5 إصابات بجراح مختلفة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة.

كما أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والاختناق خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين بالقرب من السياج الفاصل، بينهم الزميل الصحفي المصور أشرف أبو عمرة، والذي أصيب بقنبلة غاز باليد خلال تغطيته المظاهرات الحدودية شرق قطاع غزة.

وحسب المصادر ذاتها، فقد أطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المتظاهرين، رفضًا للحصار المفروض على القطاع واستمرار جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا.