الاتحاد الإسلامي في النقابات يدين مدونة "أونروا" لـ قواعد السلوك"

فلسطين اليوم

أعرب الاتحاد الإسلامي في النقابات، الإطار النقابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عن استنكاره الشديد لما ورد فيما يسمى "مدونة قواعد السلوك" الصادرة عن "مكتب الأخلاقيات" في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والتي تتضمن قيماً ومبادئ منافية لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، تدعو من خلالها إلى نشر الرذيلة والشذوذ، والانحراف القيمي والأخلاقي، والتخلي عن القيم الإنسانية النبيلة والمثل الفضلى.

ودعا الاتحاد الإسلامي في النقابات، عبر بيان صحفي، اليوم الجمعة، "أونروا" إلى التراجع فوراً عن ما ورد في تلك المدونة والاعتذار عن نشرها على معلميها للعمل بما ورد فيها وتعميمها على طلابنا، كونها تتنافى جملة وتفصيلاً مع موروثنا الإسلامي، وقيم شعبنا وعاداتنا.

وحذّر الاتحاد الإسلامي في النقابات، "أونروا" من مغبة تمرير تلك "المدونة"، مؤكداً أنه لن يسمح بأي حال من الأحوال العبث بقيم أبنائنا وأفكارهم ومنظومتهم الأخلاقية المستمدة من وحي الرسالة المحمدية الشريفة.

وأوضح أن "دور الوكالة يجب أن ينسجم مع المبادئ التي أقيمت من أجلها وهي العمل على عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجّروا منها، وليس التدخل في منظومة القيم والعادات والمفاهيم التي تربت عليها أجيال شعبنا الفلسطيني جيلاً بعد جيل".

وطالب الاتحاد الإسلامي في النقابات، المؤسسات الرسمية والشعبية والأهلية وغير الحكومية والنقابات والجمعيات والقوى الوطنية والإسلامية، واتحاد موظفي الوكالة، ووزارة التربية والتعليم، ومجلس أولياء الأمور المركزي، وجميع مكونات الشعب الفلسطيني؛ لرفض ما ورد في تلك المدونة المشبوهة التي تجاوزت منظومتنا القيمية والأخلاقية والإسلامية.