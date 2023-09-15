الاعلان عن موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد 2023

فلسطين اليوم

أعلنت رابطة الدوري الإسباني الستار عن موعد مباراة كلاسيكو الدور الأول بين العملاقين برشلونة وريال مدريد.

وأكدت الرابطة إقامة اللقاء يوم السبت الموافق 28 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وسينطلق في الرابعة والربع عصرا بتوقيت إسبانيا.

أين سيلعب ريال مدريد وبرشلونة

وسيحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة في ملعب لويس كومبانيوس الأولمبي، الذي يستضيف الكلاسيكو لأول مرة في التاريخ.

ويستضيف هذا الملعب مباريات البارسا حتى أواخر عام 2024، لحين الانتهاء من أعمال التجديد والبناء في الملعب القديم، كامب نو.

وكان برشلونة حامل اللقب، استهل مشواره في الدوري بتحقيق 3 انتصارات وتعادل وحيد في أول 4 جولات.

أما ريال مدريد، وصيف الموسم الماضي، يعتلي الصدارة بتحقيقه العلامة الكاملة (12 نقطة) بعد 4 انتصارات متتالية.