فلسطين اليوم

موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد 2023، حيث يُعتبر الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد واحدًا من أقدم وأعظم المواجهات في تاريخ كرة القدم، كما يمتد التاريخ المنافسة بين الفريقين إلى عقود من الزمن، وهذا يعزز من أهميتها، لذلك قرر فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن يقدم لكم موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة حسب ما أعلنت عنه رابطة الدوري الإسباني، كما لاحظنا وجود اهتمام كبير من قبل الجمهور العربي بمتابعة الكلاسيكو، لا سيما أن برشلونة وريال مدريد هما من أكثر الأندية نجاحًا في إسبانيا وأوروبا، ما يجعل المباراة أكثر تنافسية وحماسية، ناهيك أن الأجواء حول المباراة تكون مليئة بالإثارة والتوتر، والجماهير تساهم بشكل كبير في إثرائها، وهنا نقدم لكم موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد المنتظرة من قبل عشاق كرة القدم.

موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد 2023





وأعلنت رابطة الدوري الإسباني الستار عن موعد مباراة كلاسيكو الدور الأول بين العملاقين برشلونة وريال مدريد.

وأكدت الرابطة إقامة اللقاء يوم السبت الموافق 28 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وسينطلق في الرابعة والربع عصرا بتوقيت إسبانيا.

أين سيلعب ريال مدريد وبرشلونة

وسيحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة في ملعب لويس كومبانيوس الأولمبي، الذي يستضيف الكلاسيكو لأول مرة في التاريخ.

ويستضيف هذا الملعب مباريات البارسا حتى أواخر عام 2024، لحين الانتهاء من أعمال التجديد والبناء في الملعب القديم، كامب نو.

وكان برشلونة حامل اللقب، استهل مشواره في الدوري بتحقيق 3 انتصارات وتعادل وحيد في أول 4 جولات.

أما ريال مدريد، وصيف الموسم الماضي، يعتلي الصدارة بتحقيقه العلامة الكاملة (12 نقطة) بعد 4 انتصارات متتالية.