الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة حول تفجير العبوة في "تل أبيب"

فلسطين اليوم

أفادت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، بأن ما يسمى جهاز "الشاباك" زعم أن المعتقلين على شارع 431 هم من سكان العيزرية، وأحدهم اعترف أنه على صلة بتفجير العبوة في "تل أبيب" صباح اليوم".

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية، بوقوع انفجار ناجم عن عبوة ناسفة في متُنزه "اليركون" في تل أبيب.

وحسب صحيفة، فإن الانفجار لم يوقع إصابات، فيما تقوم عناصر الأمن بفحص خلفية الانفجار.

وأوضحت الصحيفة بأن التحقيقات الأولية في الانفجار الذي وقع في المتنزه، كشفت عن وضع قنبلة في حديقة بالقرب من شجرة.