إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان في بلدة قريوت بنابلس

فلسطين اليوم

أصيب عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، خلال قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان في بلدة قريوت بنابلس.

وأفاد الهلال الأحمر، بإصابة 24 مواطنًا خلال المواجهات مع الاحتلال في بلدة قريوت بنابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى عدد من المواطنين بالرصاص المعدني، أحدهم أصيب في وجهه، إلى جانب العشرات بالاختناق.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن المواطن الذي أصيب في الوجه يعاني من كسر بالأنف ونزيف، وقد تم تقديم الإسعافات اللازمة له، قبل نقله للمستشفى.

وكانت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجان المقاومة الشعبية، دعت المواطنين للمشاركة بالمسيرة دفاعا عن الأراضي المهددة بالاستيلاء.

وقد انطلقت المسيرة من أمام مسجد القرية باتجاه نبع قريوت.

يشار إلى أن المستوطنين كثفوا خلال الأشهر الماضية من اقتحاماتهم لنبع قريوت، وحطموا أقفاله مرات عدة، في محاولة للاستيلاء عليه.