الاحتلال يفرج عن المجاهد عواودة من الخليل

فلسطين اليوم

أفرجت قوات الاحتلال اليوم الجمعة، عن الأسير المجاهد خليل محمد عواودة (41 عاماً) من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة إذنا بمحافظة الخليل بعد اعتقال دام لـ21 شهراً.

والأسير عواودة أسير سابق لدى الاحتلال أمضى ما مجموعه 12 عاماً، 6 أعوام منها في الاعتقال الإداري وحافظ لكتاب الله، كما خاض إضرابًا مفتوحاً عن الطعام بتاريخ 3 مارس عام 2022م رفضًا لاعتقاله الإداري والذي استمر لـ 172 يوماً.

وتعرض خلال فترة اعتقاله الأخيرة لإجراءات تعسفية مارستها إدارة سجون الاحتلال بحقه، مما أدى إلى معاناته من تقيؤ شديد مصحوب بالدم وفقدان القدرة على الحركة وهزل عام وضعف في النظر.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر عواودة بعد مداهمة منزله بتاريخ 27 ديسمبر عام 2021م، وحولته للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور حيث خاض إضرابه عن الطعام، لتقوم إدارة سجن عوفر صباح اليوم بشكل مفاجئ بإبلاغ عائلته نيته الإفراج عنه.