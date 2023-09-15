ضبط كميات كبيرة من الدخان الأجنبي المهرب في بيت لحم

فلسطين اليوم

ضبط جهاز الضابطة الجمركية في بيت لحم، اليوم الجمعة، مركبة بداخلها كميات كبيرة من الدخان الأجنبي المهرب وغير القانوني، تقدر بملايين الشواقل، بالإضافة لبضائع غير قانونية.

وأفاد الجهاز، في بيان له، بأنه بناء على معلومات استخباراتية تفيد بوجود جهات تعمل على إغراق السوق الفلسطيني بالدخان أجنبي المهرب لضرب الاقتصاد الفلسطيني، وبمتابعة من قائد جهاز الضابطة الجمركية اللواء إياد بركات، واطلاع وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، تم تشكيل فريق عمل ميداني من طواقم البحث والتحري والمراقبة، ومع ساعات الفجر الأولى تم ضبط المركبة على أحد المداخل في محافظة بيت لحم، من خلال كمين أُعد مسبقا، وبداخلها كميات كبيرة من الدخان الأجنبي المهرب وغير القانوني تقدر بملايين الشواقل بالإضافة لبضائع (قطع مركبات وملابس وكوزمتكس) غير قانونية، أيضا، ما يلحق الضرر بإيرادات خزينة الدولة والاقتصاد الوطني.

وأضاف البيان أنه تم التحفظ على المضبوطات، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية أصولا.

واهاب جهاز الضابطة الجمركية بالمواطنين ضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة أو غير قانونية، من خلال الاتصال على الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).