"الشاباك" يوافق على تحسين ظروف قاتل عائلة دوابشة

فلسطين اليوم

أبلغ جهاز "الشاباك" الصهيوني، اليوم الجمعة 15-9-2023، قاتل عائلة دوابشة بنيته تحسين ظروفه الاعتقالية.

وبحسب مصادر عبرية، فقد أبلغ "الشاباك" المجرم قاتل عائلة دوابشة عميرام بن أوليئيل أنه سيتم نقله إلى "قسم ديني" لتحسين ظروف سجنه كما طلب وزير الأمن القومي ايتمار بن جفير وباقي أعضاء الكنيست قبل يومين.

ويأتي هذا الإعلان بعد حملة قادتها مجموعة اسمت نفسها "العدالة لعميرام" وبعد طلب تقدمت به المحامية عدي كيدر من منظمة "حوننو" لتحويله إلى "جناح ديني".