روسيا تدمر معقلاً للقوات الأوكرانية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة 15-9-2023، أن طائرات روسية من طراز "سو 25" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية، قامت بتدمير معقلاً للقوات الأوكرانية على اتجاه كراسني ليمان، باستخدام صواريخ جوية غير موجهة.

وقالت الدفاع الروسية: "إن طواقم الطائرات من طراز "سو-25" نفذت في المنطقة العسكرية المركزية مهمة عسكرية لتدمير نقطة تحصينية للقوات الأوكرانية، في منطقة العمليات العسكرية الخاصة على اتجاه كراسني ليمان".

وأوضحت أن الهجوم تم باستخدام قذائف شديدة الانفجار، والتي تسمح بتدمير الأهداف والقوات البشرية بفعالية عالية، إضافةً إلى "تدمير التحصينات الخفيفة للعدو".

ويُشار إلى أنه يأتي ذلك في وقت، أعلنت الدفاع الروسية، أنّ قواتها صدت الهجمات الأوكرانية على محاور القتال الأساسية الـ6.

كما حسّنت مواقعها على محور كوبيانسك، فيما بلغت خسائر أوكرانيا نحو 630 جندياً خلال يوم واحد.