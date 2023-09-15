ما سر زيارة أسطورة الكرة الألمانية للهلال السعودي؟

فلسطين اليوم

أفصحت صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الجمعة، عن اقتراب الأسطورة الألماني أوليفر كان من تولي منصب بارز داخل الهلال السعودي خلال الأيام المقبلة.

وكان قد تواجد أسطورة الكرة الألمانية في مقر الهلال، أمس الخميس، حيث زار الفريق في مرانه الأخير قبل مواجهة الرياض اليوم في "دوري روشن".

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فقد قدمت إدارة النادي بعرض لأوليفر كان، من أجل تعيينه مديرا تنفيذيا للهلال.

ولم تكشف الصحيفة حتى الآن موقف حارس بايرن ميونخ الأسبق من العرض، لكن وجوده في النادي، يوحي بترحيبه بقبول المنصب.

وتمت إقالة أوليفر كان من منصب الرئيس التنفيذي للنادي البافاري في مايو الماضي مع نهاية الموسم بسبب القرارات المتخبطة التي اتخذها في الرمق الأخير.

جدير ذكره أنه نجح الهلال في الميركاتو الصيفي المنقضي، من ضم كوكبة من النجوم يتصدرها المهاجم البرازيلي نيمار، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، كما ضم الزعيم كلا من الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش قادما من لاتسيو، السنغالي كاليدو كوليبالي (تشيلسي)، المغربي ياسين بونو (إشبيلية)، الصربي ألكسندر ميتروفيتش (فولهام)، البرتغالي روبن نيفيز (وولفرهامبتون)، البرازيلي مالكوم (زينيت).