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موقع عبري: 5 "إسرائيليين" دخلوا جنين ولولا السلطة لانتهى الأمر بشكل سيء
ذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الجمعة 15-9-2023، أن 5 "إسرائيليين" دخلوا جنين واعترضهم عدد من السكان الفلسطينيين.
وقال موقع والا العبري: "إنه دخل 5 "إسرائيليين" إلى جنين الليلة بسيارتهم، واعترضهم عدد من سكان المنطقة، وسرعان ما استدعيت قوة من الشرطة الفلسطينية إلى المكان وقامت بإنقاذهم". بحسب قوله.
ومن جانبه، قال مسؤول أمني لموقع والا: "لولا تدخل الأجهزة الأمنية الفلسطينية لانتهى الحدث بطريقة سيئة للغاية"