موقع عبري: 5 "إسرائيليين" دخلوا جنين ولولا السلطة لانتهى الأمر بشكل سيء

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الجمعة 15-9-2023، أن 5 "إسرائيليين" دخلوا جنين واعترضهم عدد من السكان الفلسطينيين.

وقال موقع والا العبري: "إنه دخل 5 "إسرائيليين" إلى جنين الليلة بسيارتهم، واعترضهم عدد من سكان المنطقة، وسرعان ما استدعيت قوة من الشرطة الفلسطينية إلى المكان وقامت بإنقاذهم". بحسب قوله.

ومن جانبه، قال مسؤول أمني لموقع والا: "لولا تدخل الأجهزة الأمنية الفلسطينية لانتهى الحدث بطريقة سيئة للغاية"