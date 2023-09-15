روسيا ترسل طائرات إغاثة إلى ليبيا

فلسطين اليوم

أعلن السفير الروسي في ليبيا أيدار أغانين، اليوم الجمعة، إرسال وزارة الطوارئ الروسية بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين عدة طائرات إغاثة إلى مناطق شرق ليبيا، المنكوبة بإعصار "دانيال".

وقال السفير الروسي في تصريحات صحفية: "تنفيذا لتوجيه الرئيس فلاديمير بوتين، سترسل روسيا إلى المناطق المتضررة في شمال شرق ليبيا عدة طائرات إغاثة تحمل فرق إنقاذ وأطباء ومعدات لإزالة الركام وبطانيات وخياما وغير ذلك من مستلزمات إسعافية وإغاثية، على أن تنطلق الطائرات اليوم 15 سبتمبر، وسط تعاون كامل من الجانب الليبي".

وبحسب مصادر صحفية، فقد وصلت أول طائرة إغاثة روسية إلى مطار "بنينا" في مدينة بنغازي محملة بمعدات تقنية وطبية وفرق إنقاذ.

وكان قد أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في ضحايا الإعصار والفيضانات التي ضربت ليبيا وخلفت عددا كبيرا من القتلى.

جدير ذكره أنه ضربت عاصفة "دانيال" شرق ليبيا الأحد الماضي ولاسيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية وبنغازي حيث تم إعلان حظر التجول وإغلاق المدارس.