فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الجمعة 15-9-2023، بلدة أبوديس شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة معززة بعدد من الجيبات العسكرية، فيما اندلعت مواجهات مع الشبان في البلدة.

وأوضحت المصادر، بأن قوات الاحتلال ترافقها قوات خاصة وكلاب بوليسية، اقتحمت البلدة، وداهمت عددا من منازل المواطنين، واعتقلت كلا من: محمد عامر أبو هلال، ومؤيد منير عطالله، ومحمد نبيل بدر.



