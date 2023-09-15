العثور على جثة العامل المفقود أكرم سرحان من خانيونس

فلسطين اليوم

عثر متطوعون في فرق البحث الفلسطينية، فجر اليوم الجمعة 15-9-2023، على جثة العامل المفقود أكرم سليم سليمان سرحان (58 عامًا) من سكان مدينة خانيونس في قطاع غزة.

وأوضحت فرق البحث، أنه تم العثور على جثة العامل سرحان داخل حفرة على السياج الفاصل بالقرب من معبر "ميتار" جنوب مدينة الخليل، وهو المعبر الوحيد بين منطقتي النقب والضفة المحتلة.

وبدورها، قالت عائلة "سرحان" في تصريحات صحفية: "إن أكرم سليم سرحان، الذي كان يبحث عن سبل لكسب لقمة عيشه في الداخل، توفي بظروف غامضة، وتم العثور على جثته في الأحراش بالقرب من معبر "ميتار".

وكانت قد فُقدت آثار المتوفى منذ أربعة أيام، فيما أعلنت عائلته في قطاع غزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن فقدان الاتصال به، مناشدة المساعدة في العثور عليه.

ويُشار إلى أنه بداية العام 2023 وحتى اللحظة الحالية، توفي 63 عاملًا في حوادث العمل في الداخل المحتل، بينما أُصيب 609 عاملين، ومعظم هؤلاء الإصابات وقعت في حوادث في مواقع البناء، وفق جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني.