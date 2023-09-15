الدائرة التعليمية "للجهاد" تدعو "الأونروا" لسحب النشرات المشبوهة بشكل فوري والتعهد بعدم نشرها

فلسطين اليوم

دعت الدائرة التعليمية في حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة 15-9-2023، إدارة وكالة الغوث "الأونروا" إلى سحب النشرات المشبوهة بشكل فوري مع التعهد الكامل بعدم نشرها مستقبلاً.

وقالت في بيان صادر عنها اليوم: " تستنكر الدائرة التعليمية ما فعلته إدارة التعليم التابعة لوكالة الغوث وذلك بقيامها بتوزيع نشرات على مديريات التعليم التابعة لها في قطاع غزة تحتوي على مفاهيم شاذة مخالفة لتعاليم ديننا الحنيف وقيم شعبنا واعرافه وعاداته".

وأضافت الدائرة التعليمية "للجهاد": "إن إدارة وكالة الغوث تخالف قواعد العمل المتعارف عليها في المناطق الفلسطينية كون أن عملها إنساني وليس من شأنها التنظير لمصطلحات ومفاهيم تخالف الشريعة الإسلامية والفطرة السليمة".

كما دعت أبناء شعبنا من موظفي دائرة التعليم بوكالة الغوث إلى عدم التعاطي مع مثل هذه النشرات ووأدها لما لها من بُعد خطير يطال الدين الإسلامي وقيم شعبنا.

وختمت بقولها: "إننا في الدائرة التعليمية لحركة الجهاد الإسلامي ننظر بخطورة بالغة لهذا الأمر وندق ناقوس الخطر داعين المجتمع الفلسطيني لمواجهة مثل هذه التغولات التي تُنبئ بخطر جسيم على طلابنا وعوائلهم".

وإليكم نص التصريح:

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي صادر عن الدائرة التعليمية بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين حول النشرات المشبوهة التي وزعتها إدارة التعليم بالأونروا

1- تستنكر الدائرة التعليمية ما فعلته إدارة التعليم التابعة لوكالة الغوث وذلك بقيامها بتوزيع نشرات على مديريات التعليم التابعة لها في قطاع غزة تحتوي على مفاهيم شاذة مخالفة لتعاليم ديننا الحنيف وقيم شعبنا واعرافه وعاداته .

2-تدعو الدائرة التعليمية إدارة وكالة الغوث إلى سحب هذه النشرات بشكل فوري مع تعهدها الكامل بعدم نشرها أو نشر اي محتوى مشابه له في المستقبل.

3- إن إدارة وكالة الغوث تخالف قواعد العمل المتعارف عليها في المناطق الفلسطينية كون أن عملها إنساني وليس من شأنها التنظير لمصطلحات ومفاهيم تخالف الشريعة الإسلامية والفطرة السليمة.

4-ندعو أبناء شعبنا من موظفي دائرة التعليم بوكالة الغوث إلى عدم التعاطي مع مثل هذه النشرات ووأدها لما لها من بُعد خطير يطال الدين الإسلامي وقيم شعبنا.

5-إننا في الدائرة التعليمية لحركة الجهاد الإسلامي ننظر بخطورة بالغة لهذا الأمر وندق ناقوس الخطر داعين المجتمع الفلسطيني لمواجهة مثل هذه التغولات التي تُنبئ بخطر جسيم على طلابنا وعوائلهم .

الأربعاء 28 صفر 1445هـ، 13 سبتمبر 2023م