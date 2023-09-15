الإعلام العبري: نشر 5 آلاف شرطي "إسرائيلي" في مدن الداخل المحتل

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الجمعة 15-9-2023، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" نشر حوالي 5 آلاف شرطي في مدن الداخل المحتلة، خشية أي سيناريو.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: "تم نشر 5 آلاف شرطي "إسرائيلي" في المدن المختلطة، وهم مستعدون لأي سيناريو خصوصًا إحباط العمليات المسلحة". وفق زعمها.

ويأتي ذلك في ظل توصيات من جهاز "الشاباك" الصهيوني من احتمالية وقوع عمليات فدائية في داخل كيان الاحتلال في ظل التوتر القائم زيادة العمليات الفدائية.

جدير ذكره أن ذلك يأتي بالتزامن بمناسبة ما يسمى "عيد رأس السنة العبرية" لدى اليهود الذي يصادف غداً.