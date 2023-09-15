واشنطن تتوعد بالرد بعد طرد روسيا لدبلوماسييها

فلسطين اليوم

توعدت الولايات المتحدة برد مناسب، مساء أمس الخميس، في أعاقب قرار روسيا اعتبار دبلوماسيَين أميركيين بـ"شخصين غير مرغوب فيهما".

وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر: "إن هذا الطرد غير المبرر لموظفينا الدبلوماسيين لا أساس له على الإطلاق".

وأضاف ميلر: "نأسف لأن روسيا سلكت هذا الطريق، وسنرد بشكل مناسب على أفعالهم". بحسب قوله.

واعتبر أن موسكو اختارت ما أسماه بـ"المواجهة والتصعيد" بدلا من المشاركة الدبلوماسية البناءة. وفقاً له.

ومن ناحيتها، قالت الخارجية الروسية: "إنها استدعت سفيرة واشنطن، لين ترايس، وأبلغتها احتجاجاتها الشديدة بشأن "عدم توافق" تصرفات السكرتير الأول للسفارة الأميركية، جيفري سيلين، والسكرتير الثاني، ديفيد بيرنشتاين، مع الدبلوماسية".

وأضافت الخارجية الروسية: " إنهما قاما بأنشطة غير قانونية، وعلى تواصل مع المواطن الروسي، روبرت شونوف، المتهم بالتعاون السري مع دولة أجنبية".

وكان قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "FSB"، أواخر أغسطس الماضي: "إنه يريد استجواب سيلين وبرنشتاين بشأن "محاولتهما إقناع روستوف" بجمع معلومات استخبارية عن حرب أوكرانيا".

وفي السابق، عمل روستوف موظفًا بالقنصلية الأميركية في فلاديفوستوك أقصى شرق روسيا، حيث أنكرت الولايات المتحدة هذا الادعاء في حينه، ووصفه ميلر بأنه "لا أساس له على الإطلاق".