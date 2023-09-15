سيول عارمة تجتاح شرق المغرب

فلسطين اليوم

اجتاحت سيول عارمة، فجر اليوم، عدة مناطق شرق المغرب؛ بفعل الهطول الغزير للأمطار أمس.

وقالت الأرصاد الجوية المغربية: "إن الحالة الجوية في المملكة شهدت تأثرا بكتل هوائية باردة في الأجواء العليا، مما أدى إلى تكون سحب غير مستقرة وهطول زخات رعدية في مناطق شرق البلاد، وجبال الأطلس الكبير والمتوسط، وسفوح الجنوب الشرقي.

وبلغت كميات الأمطار التي هطلت خلال الـ12 ساعة الماضية 20 ملم في الراشيدية، و12 ملم في جرسيف، و11 ملم في إفران، و10 ميلم في تازة، و5 ملم في وجدة، و2 ملم في بوعرفة.

وبحسب الأرصاد المغربية، فقد رافقت هذه الأمطار رياح معتدلة وقوية في شمال شرق المملكة.

كما شهدت جهة "درعة تافيلالت" سيولا جارفة، تسببت بانقطاع الطريق الرابطة بين الريش وإقليم ميدلت، على مستوى قنطرة النزالة الطريق الوطنية رقم 13.

وأظهرت مقاطع فيديو السيول وهي تجرف السيارات في الشوارع، بينما كانوا أصحابها يحاولون السيطرة على الوضع.