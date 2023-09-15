الاحتلال ينهي تمريناً جوياً مشتركاً مع اليونان

الساعة 08:00 ص|15 سبتمبر 2023
طائرة إسرائيلية من طراز اف 35
طائرة إسرائيلية من طراز اف 35

فلسطين اليوم

أنهى جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء أمس الخميس، تمريناً جوياً مشتركاً مع اليونان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي": "إن سلاح الجو "الإسرائيلي" أنهى مع سلاح الجو اليوناني، أمس، تدريبًا مشتركًا".

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال: "شمل التمرين تحليقات بعيدة المدى، والتزود بالوقود جوًا، وطيران على ارتفاعات منخفضة، واستخدام الذخيرة الحية، حيث قامت القوات مؤخرًا برفع مستوى التدريب استعدادًا لاحتمال وقوع هجوم على إيران".

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الاحتلال ينهي تمرين جوي مع اليونان تمرين جوي مشترك اسرائيل واليونان