الاحتلال ينهي تمريناً جوياً مشتركاً مع اليونان

فلسطين اليوم

أنهى جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء أمس الخميس، تمريناً جوياً مشتركاً مع اليونان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي": "إن سلاح الجو "الإسرائيلي" أنهى مع سلاح الجو اليوناني، أمس، تدريبًا مشتركًا".

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال: "شمل التمرين تحليقات بعيدة المدى، والتزود بالوقود جوًا، وطيران على ارتفاعات منخفضة، واستخدام الذخيرة الحية، حيث قامت القوات مؤخرًا برفع مستوى التدريب استعدادًا لاحتمال وقوع هجوم على إيران".