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الاحتلال ينهي تمريناً جوياً مشتركاً مع اليونان
أنهى جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء أمس الخميس، تمريناً جوياً مشتركاً مع اليونان.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي": "إن سلاح الجو "الإسرائيلي" أنهى مع سلاح الجو اليوناني، أمس، تدريبًا مشتركًا".
وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال: "شمل التمرين تحليقات بعيدة المدى، والتزود بالوقود جوًا، وطيران على ارتفاعات منخفضة، واستخدام الذخيرة الحية، حيث قامت القوات مؤخرًا برفع مستوى التدريب استعدادًا لاحتمال وقوع هجوم على إيران".