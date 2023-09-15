فلسطين اليوم

أدى آلاف المستوطنين، فجر اليوم الجمعة 15-9-2023، طقوساً تلمودية قرب حائط البراق بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر مقدسية، أن الآلاف من المستوطنين أدوا طقوساً تلمودية قرب حائط البراق بالقدس؛ بمناسبة ما يسمى "رأس السنة العبرية".

وبحسب المصادر ذاتها، فقد أقام المستوطنون في ساعات الليل المتأخرة والفجر الأولى احتفالات قرب سور مدينة القدس، بمناسبة "رأس السنة العبرية" الذي يصادف يومي السبت والأحد.

وكانت قد أغلقت قوات الاحتلال العديد من الشوارع في مدينة القدس استعداداً لما يسمى عيد "رأس السنة العبرية".