إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

فلسطين اليوم

أصيبت شابة، الليلة الماضية، بجراح خطيرة، جراء تعرضها لجريمة إطلاق نار، قرب مفرق بلدة مشيرفة قرب أم الفحم بالداخل المحتل.

وقالت شرطة الاحتلال، في بيان لها: "إنها "شرعت بالتحقيق في إطلاق نار عند مفرق بلدة مشيرفة، بالقرب من أم الفحم، أصيب خلاله شابة تبلغ من العمر 25 عاماً بجراح خطيرة".

وأضافت الشرطة: "إن المصابة نقلت لاستكمال العلاج في مستشفى "هعيمك" في العفولة، حيث ووصفت حالتها بـ"الخطيرة".

زعمت شرطة الاحتلال أنها باشرت البحث عن مرتكبي الجريمة، إلى جانب جمع الأدلة من أماكن مختلفة.

وكانت قد أصيبت امرأة في الخمسينيات من عمرها، السبت الماضي، بجراح وصفت بأنها حرجة، من جراء تعرضها لجريمة إطلاق نار في أم الفحم بالداخل المحتل.

ويُشار إلى أنه ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بالداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري إلى 166 قتيلا بينهم 10 نساء.