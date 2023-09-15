أسعار العملات
دولار أمريكي3.82
يورو4.1
جنيه مصري0.12
دينار أردني5.4
جنيه إسترليني4.78
قائمة بأسعار الخضروات والدجاج واللحوم في غزة اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023
واصلت أسعار بيع العديد من أصناف الخضروات في الأسواق بغزة وخاصة البندورة، اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023، ارتفاعها، كما واصل البيض ارتفاعه أيضاً.
وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة، اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023، كما يلي:
|الرقم
|الصنف
|سعر الكيلو بالشيكل
|1
|طماطم
|3.3
|2
|خيار
|2
|3
|بطاطس
|2.5
|4
|كوسا
|3.3
|5
|باذنجان
|1
|6
|فلفل
|4
|7
|جزر
|4
|8
|ثوم
|10
|9
|ملفوف
|3
|10
|زهرة
|4
|11
|قرع
|2
|12
|ليمون
|3
|13
|ملوخية
|2
|14
|فصوليا
|8
|15
|بصل
|3.3
|16
|بيض
|15
|17
|دجاج
|11
|18
|لحمة
|44