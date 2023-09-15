قائمة بأسعار الخضروات والدجاج واللحوم في غزة اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023

فلسطين اليوم

واصلت أسعار بيع العديد من أصناف الخضروات في الأسواق بغزة وخاصة البندورة، اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023، ارتفاعها، كما واصل البيض ارتفاعه أيضاً.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة، اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023، كما يلي: