قائمة بأسعار الخضروات والدجاج واللحوم في غزة اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023

الساعة 05:55 ص|15 سبتمبر 2023
أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في غزة اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023
أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في غزة اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023

فلسطين اليوم

واصلت أسعار بيع العديد من أصناف الخضروات في الأسواق بغزة وخاصة البندورة، اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023، ارتفاعها، كما واصل البيض ارتفاعه أيضاً.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة، اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023، كما يلي:

 

الرقم الصنف سعر الكيلو بالشيكل
1 طماطم 3.3
2 خيار 2
3 بطاطس 2.5
4 كوسا 3.3
5 باذنجان 1
6 فلفل 4
7 جزر 4
8 ثوم 10
9 ملفوف 3
10 زهرة 4
11 قرع 2
12 ليمون 3
13 ملوخية 2
14 فصوليا 8
15 بصل 3.3
16 بيض 15
17 دجاج 11
18 لحمة 44

 

 

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