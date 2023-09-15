طقس فلسطين: أجواء صافية وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، الجمعة 15-9-2023، أن يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولطيفاً في معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .