سعر الدولار والذهب في لبنان اليوم الجمعة 15-9-2023
تشهد أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية تذبذبات كبيرة في السنوات الأخيرة نتيجة الأزمة الاقتصادية والنقدية التي تعصف بالبلاد. تُسجل تقلبات يومية في أسعار الصرف، ويصبح من الصعب تحديد سعر ثابت نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوضع الاقتصادي في لبنان.
تأثرت العملة اللبنانية بشكل كبير بتلك الأزمة، حيث شهدت قيمة الليرة اللبنانية هبوطًا حادًا مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى. هذا الوضع أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات، مما تسبب في تفاقم التضخم وزيادة الأسعار بشكل كبير.
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