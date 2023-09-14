فتح بيت عزاء في البيرة لضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب

فلسطين اليوم

أقامت السفارة المغربية لدى دولة فلسطين، اليوم الخميس، بيت عزاء لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب قبل أيام.

وأم بيت العزاء الذي أقيم في قاعات الهلال الأحمر الفلسطيني بمدينة البيرة، عدد من المسؤولين وأعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والعشرات من المواطنين.

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن مشاركة أبناء شعبنا بالتعزية في ضحايا الزلزال تعبّر عن تضامنهم ووقوفهم إلى جانب المغرب من أجل تجاوز هذه المحنة.

وأضاف أن فلسطين مستعدة بتوجيهات من الرئيس لمد يد العون لجميع الأشقاء العرب، فهي جاهزة بطواقمها الفنية والصحية لتقديم العون والمساعدة في أعمال الإغاثة والإنقاذ.

من جانبه، تقدم السفير المغربي عبد الرحيم مزيان، بالشكر من دولة فلسطين بقيادتها وشعبها لتضامنها وتعاطفها مع ضحايا الزلزال.

وأكد أن هذا التضامن يدل على عمق العلاقة التاريخية التي تربط البلدين.

وبلغت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب ليل الجمعة الماضية، 2946 على الأقل، إضافة إلى إصابة 5674، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الداخلية المغربية.