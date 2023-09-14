عقب تعرضه لاعتداء همجي ... السلطة تفرج عن المحرر الكسار من الخليل

فلسطين اليوم

أفرج جهاز المخابرات العامة التابعة للسلطة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، عن المحرر رامي زيدان الكسار (42 عاماً)، من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة خاراس بمحافظة الخليل، عقب استدعائه للمقابلة أمس.

وأفادت مصادر خاصة أن المحرر الكسار تعرض لاعتداء همجي وضرب مبرح من قبل أحد المسؤولين، حيث قام بمحاولة خنقه والتعرض له ولعائلته بالشتم والسب، في جريمة مرفوضة تتنافى مع قيم شعبنا الدينية والوطنية.

والمحرر الكسار هو أسير سابق، أمضى قرابة 20 عاماً في سجون الاحتلال، أبرزها عام 2003م حيث أمضى خلالها 14 عاماً، ورزق خلال اعتقاله عام 2019م بطفلة عن طريق "النطف المهربة".

يشار إلى أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملتها المسعورة بحق كوادر وقيادات حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة في الضفة الغربية، في جريمة مرفوضة وطنياً وأخلاقياً دون الكشف عن مصيرهم أو الاستجابة لمطالب الإفراج عنهم.