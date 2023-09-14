حفل جوائز الفيفا 2023: ترشيحات "فيفا" تكشف عن نخبة النجوم في حفل ذا بيست

فلسطين اليوم

جوائز الأفضل 2023: ترشيحات "فيفا" تكشف عن نخبة النجوم في حفل ذا بيست، حيث يرفق لكم فريقنا في فلسطين اليوم الإخبارية، عن الترشيحات الجديدة وفق تصنيف فيفا، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس عن ترشيحاته لجوائز الأفضل لعام 2023. وقد تم تقسيم الجوائز إلى 7 فئات رئيسية، وهي:

1. لاعبة فيفا المميزة.

2. لاعب فيفا البارز.

3. مدرب كرة القدم للسيدات.

4. مدرب كرة القدم للرجال.

5. حارسة المرمى الممتازة.

6. حارس المرمى البارز.

7. جائزة أفضل مشجع.

وقد تم الكشف عن قوائم المرشحين في هذه الفئات على النحو التالي:

1. لاعبة فيفا المميزة:

- أيتانا بونماتي

- ليندا كايسيدو

- راشيل دالي

- كاديدياتو دياني

- كايتلين فورد

- ماري فاولر

- أليكس غرينوود

- جينيفر هيرموسو

- ليندسي هوران

- أماندا إيليستيدت

- لورين جيمس

- سام كير

- مابي ليون

- هيناتا ميازاوا

- سالما بارالويلو

- كيرا والش.

2. لاعب فيفا البارز:

- جوليان ألفاريز

- مارسيلو بروزوفيتش

- كيفين دي بروين

- إيلكاي غوندوغان

- إيرلينغ هالاند

- رودري

- خفيتشا كفاراتسخيليا

- كيليان مبابي

- ليونيل ميسي

- فيكتور أوسيمين

- ديكلان رايس

- برناردو سيلفا

3. مدرب كرة القدم للسيدات:

- بيتر جيرهاردسون

- جوناتان خيرالدين

- توني جوستافسون

- إيما هايس

- سارينا ويغمان

4. مدرب كرة القدم للرجال:

- بيب غوارديولا

- سيموني إنزاغي

- أنجي بوستيكوغلو

- لوتشيانو سباليتي

- تشافي

5. حارسة المرمى الممتازة:

- ماكنزي أرنولد

- آن-كاترين بيرجر

- كاتالينا كول

- ماري إيربس

- كريستيان إندلر

- زيسيرا موسوفيتش

- ساندرا بانوس جارسيا فيامي

6. حارس المرمى البارز:

- ياسين بونو

- تيبو كورتوا

- إيديرسون

- أندري أونانا

- مارك أندري تير شتيغن

7. جائزة أفضل مشجع:

- مشجع لنادي كولون أتلتيكو

- فران هيرندال

- ميغيل أنخيل مشجع لفريق ميلوناريوس

ويمكن لمشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم التصويت لجوائز فيفا في هذه الفئات المختلفة، والتي تشمل أفضل لاعب، وأفضل لاعبة، وأفضل مدرب لكرة القدم الرجالية والنسائية، وأفضل حارس مرمى، وأفضل حارسة مرمى، وجائزة الجماهير. يجب أن يكون التصويت مكتملًا بحلول منتصف ليل يوم الجمعة 6 أكتوبر بتوقيت وسط أوروبا.