آبل تطرح الهاتف الأغلى منذ تاريخ الشركة الأمريكية

فلسطين اليوم

كشفت شركة "أبل" الأميركية عن سلسلة هواتفها الجديدة "آيفون 15"، إذ جاءت الأنواع الجديدة بكاميرا أفضل قليلا وبطارية أفضل قليلا.

وقال موقع "جي زد" التقني، إن الهواتف الجديدة ضمت مجموعة كبيرة من التحديثات "الهامشية"، فعلى سبيل المثال، أصبح هناك هاتف "آيفون" بلون زهري، فيما تبقى تكلفة هواتف "آيفون 15" مماثلة لأسعار النسخة السابقة "آيفون 14".

وأضاف الموقع التقني، إن الملاحظ في الهواتف الجديدة من "أبل" أهو أن واحدا منها أصبح الأغلى على الإطلاق في تاريخ الشركة الأميركية، وهو "آيفون برو ماكس" الذي قفز 100 دولار مقارنة مع النسخة السابقة.

وحسب الشركة المصنّعة أصبح ثمنه حاليا 1199 دولارا، ، مع الإشارة إلى أن السعر النهائي الذي سيدفعه المستخدم حول العالم يتأثر بعوامل عدة مثل الضرائب والرسوم وحالة السوق وهامش الربح الذي يضعه البائع النهائي.

وأشار إلى أن هناك نسخة محتملة مطورة من هذا النوع، تحمل العديد من الترقيات مثل الذاكرة التي تصل إلى "تيرابايت"، ويقدر ثمن هذا النوع في حال طرحه بالأسواق عند 1599 دولارا.

وشملت هواتف آيفون 15 الجديدة 4 أنواع هي: