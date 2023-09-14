الاحتلال يفرض الإغلاق على الضفة وغزة بحجة الأعياد اليهودية

فلسطين اليوم

أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال، فرض إغلاق عام على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة بحجة عطلة رأس السنة العبرية.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال وفق الاعلام العبري، إن هذا الإغلاق سيبدأ من غدٍ الجمعة بحلول منتصف الليل وسينتهي منتصف ليلة الأحد.

وكانت قد كشفت القناة الـ12 العبرية، أمس الأربعاء، عن استعدادات الشرطة الإسرائيلية للأعياد اليهودية بسبب المخاوف من وقوع عمليات.

وأوضحت القناة العبرية، إن شرطة الاحتلال "الإسرائيلية" ستنشر لأول مرة رجل أمن مسلح في كل كنيس في القدس بسبب المخاوف من وقوع عمليات فلسطينية هناك.

وأشارت إلى أن هذا يأتي في إطار إعلان الشرطة تعزيز قواتها في الأماكن المزدحمة وفي الأماكن المقدسة.

وكان موقع "والا" العبري، قد كشف في وقت سايق، عن ارتفاع نطاق الإنذارات بنوايا تنفيذ العمليات في الضفة الغربية قبيل ما يسمى بعيد "رأس السنة اليهودية".

وذكر الموقع بحسب مصادر عسكرية "إسرائيلية"، أن النشاط الرئيسي لقوات الجيش يتركز في مناطق نابلس وجنين والخليل، حيث سيتم فرض إغلاق خلال فترة الأعياد.

كما أشار إلى أن هناك 21 كتيبة ووحدات خاصة تعمل في فرقة الضفة الغربية، بهدف كشف البنى التحتية وإحباط العمليات.