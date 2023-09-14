زوجة ماهر الأخرس: لا إدانة إسرائيلية مثبتة على الأسير ومحاكمته المؤجلة في نهاية أكتوبر

فلسطين اليوم

أكدت زوجة الأسير ماهر الأخرس، أن محكمة الاحتلال الإسرائيلي لم توجه ادانة ثابتة على زوجها القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، أثناء جلسة المحاكمة في محكمة سالم العسكرية، للنظر في قضيته.

وقالت الزوجة، في تصريح صحفي لـ"إذاعة صوت الأسرى المحلية" تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن" الأسير ماهر، فك إضرابه عن الطعام، اليوم، بعدما طلب قاضي محكمة الاحتلال منه ذلك".

وأضافت أن القاضي طلب من القيادي ماهر فك الإضراب، حتى يتم التفاوض مع محاميه في النيابة، رغم عدم وجود لائحة اتهام ضده.

وأشارت الزوجة، إلى جلسة المحكمة للنظر في محاكمة الأسير، كانت مدتها ساعة ونصف، قبل الإعلان عن تأجيلها إلى تاريخ 26 أكتوبر المقبل..

وأضرب الأسير ماهر 23 يومًا على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري، وبحسب الزوجة، فإنه كان يُعاني من آلام ودوخة شديدة خلال فترة الاضراب.

واعتلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ماهر الاخرس، من بلدة سيلة الظهر في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، بتاريخ 23/08/2023م، وأعلن عن اضرابه في هذا اليوم.

يُشار إلى أن الأسير الأخرس هو أسير سابق أمضى خمس سنوات في سجون الاحتلال، وفي عام 2020 خاض إضرابًا رفضاً لاعتقاله الإداري استمر لمدة 103 أيام، وهو متزوج وأب لستة أبناء، علمًا أنّه محتجز في زنازين معتقل (الجلمة).