ماذا علّق ميسي على انتقال فيراتي للدوري القطري؟

فلسطين اليوم

علق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، على زميله السابق في باريس سان جيرمان، ماركو فيراتي، بالدعم الصريح بعد انتقاله للدوري القطري.

وكان قد أعلن نادي العربي القطري لكرة القدم، مساء أمس الأربعاء، ضم ماركو فيراتي، إلى صفوف الفريق، لمدة 3 مواسم، حتى صيف 2026.

ونشر ميسي عبر حسابه على "إنستغرام"، صورة تجمعه بماركو فيراتي من كواليس مباراة منتخبي الأرجنتين وإيطاليا، وقال: "أتمنى لك التوفيق في خطوتك الجديدة، فأنت تعلم أنني أتمنى لك الأفضل دائما".

جدير ذكره أنه تزامل ماركو فيراتي مع ليونيل ميسي على مدار موسمين في صفوف فريق باريس سان جيرمان، قبل أن يرحل "البرغوث" إلى إنتر ميامي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الفريق الفرنسي.